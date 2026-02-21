الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية

أعلنت السلطات الصومالية مقتل ثلاثة من أبرز القيادات المالية لحركة الشباب المتورطين في جمع الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية في البلاد، حيث تشير مقديشو في تصريحاتها بعبارة "ميليشيا الخوارج" لحركة الشباب.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم السبت، قالت السلطات "كثفت الحكومة الفيدرالية من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهابيين، حيث أسفرت العمليات المخططة عن مقتل ثلاثة من أبرز القيادات المالية للخوارج والتي ساهمت في جمع الأموال إجباريا ونهب ممتلكات المواطنين" .

وأشارت إلى أن "العمليات العسكرية التي جرت في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى، أدت إلى مقتل القادةً المتورطين في جمع الأموال ونهب الممتلكات العامة وتمويل الأعمال الإرهابية التي تنفذها الخوارج في البلاد".

ويدعى القيادي الأول عبدالله حسن والمعروف بـ"عبدالله وداد"، وقتل في عملية عسكرية بمنطقة "كونيو برو" في محافظة شبيلى السفلى، حيث كان يعد المسؤول المالي للخوارج في المحافظة.

وقتل القيادي أحمد طُبد حيدغ والمعروف بـ"أحمد طيري، في عملية عسكرية مشتركة لقوات جهاز المخابرات الوطني وقوات الكوماندوز الخاصة "غاشان" في محافظة شبيلى السفلى حيث كان يختبئ القيادي المسؤول عن جمع الأموال إجباريا من المدنيين في محافظة بنادر.

كما قتل القيادي المدعو محمد سهل والمعروف بـأبو أسامة في عملية خاصة بمحافظة جوبا الوسطى .

ويعد أبو أسامة أحد المقربين من القيادي أحمد ديريي، حيث كان يستعد ليحل محل المسؤول المالي للخوارج عبدالله واداد ،والذي قتل في عملية عسكرية في الـ23 من الشهر الجاري.

وشغل القيادي أبو أسامة عدة مناصب في صفوف المليشيات أبرزها مسؤول المليشيات في محافظة شبيلى السفلى ،وعضو في مجلس الشورى ،بالإضافة إلى مسؤول المليشيات في مدينة كيسمايو.

وأكدت الحكومة الفيدرالية أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تفكيك الشبكات المالية للخوارج، بهدف القضاء على نفوذها الاقتصادي وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.

وحثت الحكومة المواطنين على العمل والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية، على نحو صارم.