طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
ديني

مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور

الشيخ حسن عبد النبي
الشيخ حسن عبد النبي
محمد شحتة

التقطت صورة للشيخ حسن عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف من داخل الجامع الأزهر الشريف وهو يتابع الفيديوهات الخاصة لمتسابقي دولة التلاوة المصرية.

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

وأوضح الوزير خلال مؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل الحلقة الأخيرة من برنامج دولة التلاوة، أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور.

ولضمان الشفافية، تم تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.

وأشار الأزهري إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.

دولة التلاوة حسن عبد النبي الأزهر المصحف الجامع الأزهر فيديوهات دولة التلاوة

