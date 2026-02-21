قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
آية التيجي

مع شيوع عادة شرب القهوة بعد الإفطار في رمضان، يتساءل الكثيرون عن الوقت الأفضل الذي لا يؤثر سلبًا على الهضم أو النوم أو مستويات السكر في الدم.

وتشير عدة دراسات علمية ونصائح غذائية إلى أن توقيت تناول القهوة مهم للغاية لأقصى استفادة وأقل أضرار، وفقا لما نشر في موقع  Sleep Foundation، وهي :

وتحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه يؤثر على الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، مستويات الطاقة، والنوم، ويمكن أن يكون مفيدًا أو مزعجًا بحسب توقيت تناوله وكمية الكافيين المتناولة.

ما هو التوقيت الأمثل لشرب القهوة في رمضان؟

 ـ بعد الإفطار بـ 60–90 دقيقة:
وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة بعد مرور ساعة إلى ساعة ونصف على الإفطار هو الأفضل لعدة أسباب:
ـ يسمح هذا التوقيت بمرور الطعام من المعدة مما يقلل من تهيج المعدة ونشاط الحموضة
ـ يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ
ـ لا يتداخل كثيرًا مع امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد والحديد النباتي
ـ يقلل من تقلبات السكر في الدم بعد وجبة الإفطار إذا تم تناوله لاحقًا.

 لماذا لا يُفضل شرب القهوة فورًا بعد الإفطار؟

وشرب القهوة مباشرة بعد الإفطار قد يؤدي إلى:

ـ زيادة الحموضة وحرقة المعدة في بعض الأشخاص

ـ  تداخل الكافيين مع امتصاص المعادن مثل الحديد

ـ صعوبة في هضم وجبة الإفطار الثقيلة إذا تم شرب القهوة قبل بدء الهضم

مخاطر شرب القهوة قبل النوم

ويفضل تجنب الكافيين قبل وقت النوم بـ 4–6 ساعات على الأقل لأن الكافيين قد:
ـ يؤخر النوم
ـ يقلل من جودة النوم
ـ يمنع الاسترخاء بعد يوم صيام طويل

نصائح عملية عند شرب القهوة في رمضان

ـ تناول القهوة بعد ساعة من تناول الطعام باعتدال

ـ تجنب إضافة الكثير من السكر أو الكريمة الثقيلة

ـ إذا كنت حساسًا للكافيين، اختر القهوة منزوعة الكافيين

ـ اشرب كوبًا من الماء أيضًا لتقليل تأثير الكافيين على الجفاف

