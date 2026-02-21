قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها..قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملة رقابية مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبالإشتراك مع إدارة تموين أبو كبير أستهدفت أحد المصانع غير المرخصة بإحدى قرى مركز أبو كبير.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستعملة مجهولة المصدر وعدد من تنكات تجميع الزيوت المستعملة وماكينات ومعدات تستخدم في إعادة التدوير والتعبئة و كميات كبيرة من الكراتين والملصقات المعدة لإعادة تعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق وأدوات ومستلزمات تستخدم في عمليات اللحام والتجهيز.

وتبين من المعاينة قيام القائمين على المصنع بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد التربح غير المشروع، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

