قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل تحركات سعرية متفاوته يشهدها الذهب محليا وعالميا، ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار داخل محلات الصاغة، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات في السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24
سعر البيع 7945 جنيه
سعر الشراء 7865 جنيه

عيار 22
سعر البيع 7280 جنيه
سعر الشراء 7210 جنيه

عيار 21
سعر البيع 6950 جنيه
سعر الشراء 6880 جنيه

عيار 18
سعر البيع 5955 جنيه
سعر الشراء 5895 جنيه

عيار 14
سعر البيع 4635 جنيه
سعر الشراء 4585 جنيه

عيار 12
سعر البيع 3970 جنيه
سعر الشراء 3930 جنيه

الأونصة
سعر البيع 247050 جنيه
سعر الشراء 244560 جنيه

الجنيه الذهب
سعر البيع 55600 جنيه
سعر الشراء 55040 جنيه

سعر الأونصة بالدولار 5098.40 دولار

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الأسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

وساهمت هذه البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، كما عززت التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب الذهب الان سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

عمرو دياب رفقة اولاده

عمرو دياب يتصدر المشهد الرمضاني بـ”ناقصاك القعدة”.. أ400 مليون مشاهدة في يومين فقط

سارة يوسف

سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقية لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من «صحاب الأرض»

أحمد عبد الحميد

بين البراءة والاستغلال.. أحمد عبد الحميد يقع في فخ نهى عابدين بـ"سوا سوا"

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد