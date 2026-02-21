ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل تحركات سعرية متفاوته يشهدها الذهب محليا وعالميا، ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار داخل محلات الصاغة، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات في السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24

سعر البيع 7945 جنيه

سعر الشراء 7865 جنيه

عيار 22

سعر البيع 7280 جنيه

سعر الشراء 7210 جنيه

عيار 21

سعر البيع 6950 جنيه

سعر الشراء 6880 جنيه

عيار 18

سعر البيع 5955 جنيه

سعر الشراء 5895 جنيه

عيار 14

سعر البيع 4635 جنيه

سعر الشراء 4585 جنيه

عيار 12

سعر البيع 3970 جنيه

سعر الشراء 3930 جنيه

الأونصة

سعر البيع 247050 جنيه

سعر الشراء 244560 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع 55600 جنيه

سعر الشراء 55040 جنيه

سعر الأونصة بالدولار 5098.40 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الأسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

سعر الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

وساهمت هذه البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، كما عززت التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.