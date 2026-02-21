ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل تحركات سعرية متفاوته يشهدها الذهب محليا وعالميا، ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية للأسعار داخل محلات الصاغة، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات في السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مختلف المحافظات.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24
سعر البيع 7945 جنيه
سعر الشراء 7865 جنيه
عيار 22
سعر البيع 7280 جنيه
سعر الشراء 7210 جنيه
عيار 21
سعر البيع 6950 جنيه
سعر الشراء 6880 جنيه
عيار 18
سعر البيع 5955 جنيه
سعر الشراء 5895 جنيه
عيار 14
سعر البيع 4635 جنيه
سعر الشراء 4585 جنيه
عيار 12
سعر البيع 3970 جنيه
سعر الشراء 3930 جنيه
الأونصة
سعر البيع 247050 جنيه
سعر الشراء 244560 جنيه
الجنيه الذهب
سعر البيع 55600 جنيه
سعر الشراء 55040 جنيه
سعر الأونصة بالدولار 5098.40 دولار
سعر الذهب في السوق المحلي
يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الأسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.
وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.
سعر الذهب اليوم عالميا
على الصعيد العالمي، سجلت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.
وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.
وساهمت هذه البيانات في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، كما عززت التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.