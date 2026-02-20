قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

جاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للشراء و6650 جنيه للبيع.

استقرار الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر، حالة من الاستقرار على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك بأول تعاملات له اليوم وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المعظم.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

تحرك في أول أيام الصيام

وعاود سعر الذهب ارتفاعه مساء أمس الخميس  في أول أيام شهر رمضان المعظم داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت 160جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه الأربعاء الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب أسبوعي

وتعرض سعر الذهب في الصاغة لحالة من التذبذب حيث فقد أكثر من 200 جنيه من قيمته بمخلتف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6700 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيه للشراء و 7600 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7019 جنيه للشراء و6966 جنيه للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للشراء و6650 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5743 جنيه للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب نحو 53.6 ألف جنيه للشراء و 53.2 الف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4973 دولار للبيع و 4972 دولار للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان يشيدون بتوجيهات وزير الزراعة لإعادة تشغيل المشروعات ويؤكدون دعم الفلاح والمصدرين

مصطفى مدبولي

برلماني : تصريحات رئيس الوزراء تجدد دعم مصر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اللواء الدكتور رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد