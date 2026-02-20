قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة 

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة بمختلف الأنحاء، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة – الصغرى 11 درجة
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات
  • شمال الصعيد: العظمى 23 درجة – الصغرى 8 درجات
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة – الصغرى 12 درجة

وأوضحت الهيئة تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط رياح وفرص لرذاذ أمطار

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، وارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الأولى.

ورصدت هيئة الأرصاد، في الصباح الباكر، شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. 

وقالت الأرصاد، إن الطقس اليوم، متوقع أن يكون دافئا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر.

الطقس اليوم الطقس في مصر درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

قوافل

حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلتين للكشف وعلاج المواطنين بالمجان

مصر للطيران

مسؤول بـ إيرباص: مصر للطيران من أكثر شركات الطيران ابتكارًا في المنطقة

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد