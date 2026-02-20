اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة – الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة – الصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة – الصغرى 12 درجة

وأوضحت الهيئة تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط رياح وفرص لرذاذ أمطار

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، وارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الأولى.

ورصدت هيئة الأرصاد، في الصباح الباكر، شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وقالت الأرصاد، إن الطقس اليوم، متوقع أن يكون دافئا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر.