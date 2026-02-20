رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

أجابت الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأمين المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يشغل بال الكثير الآن: ليه مش بنوحد رؤية الهلال ونصوم كلنا مع بعض؟

وقالت إلهام محمد شاهين، في فيديو على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن البلاد الأخرى لها مواقيت صلاة غير مواقيت الصلاة التي نصلي عليها يوميا.

الاختلاف في رؤية الهلال

وذكرت إلهام شاهين، أن مواقيت الصلاة معتمدة على حركة الشمس، أما مواقيت الصلاة فهي معتمدة على حركة القمر، فماذا نتقبل الاختلاف في حركة الشمس ومواقيت الصلاة، ولا نتقبلها في حركة القمر ورؤية الهلال، مناشدة بتقبل الاختلاف في كلا الأمرين.

وأوضحت أن اختلاف مطالع الهلال موجودة منذ أيام النبي وقد أقرها الرسول، وقال الله تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ويقول النبي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

وأضافت إلهام شاهين، أم هناك بلاد سترى الهلال بمفردها وستصوم بمفردها وهذا لا حرج فيه شرعا.