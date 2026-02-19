أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

علقت الفنانة الكبيرة عبلة كامل على ردود الأفعال عقب أول ظهور لها بعد سنتين في إعلان رمضان معبرة عن امتنانها للحب الذي قابلته وموجهة الشكر لجمهورها.

ونشرت عبلة كامل صورة من الإعلان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “شكرًا على كل الحب..شكرًا من القلب”.

ظهور عبلة كامل

وظهرت الفنانة عبلة كامل بعد فترة غياب فى إعلان لإحدى شركات الإتصالات لرمضان ٢٠٢٦ رفقة النجمات ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

وحقق الإعلان تفاعلا كبيرا فور طرحه خاصة انه بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء سنوات عن الأضواء.

وكانت تصدرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرا بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها إلى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى.

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.