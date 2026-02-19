قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026

خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد حالةً من الاستقرار النسبي في الأسواق خلال مستهل تعاملات أول أيام شهر رمضان المبارك 2026، وفقًا لآخر تحديث على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يحرص المواطنون على متابعة تحديثات أسعار اللحوم، خاصة مع تباين الأسعار بين الجزارين والأسواق، لضمان شراء اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان 2026.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 19 فبراير 2026

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 400 جنيه.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 415 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ يصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 431 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ برجر بسعر 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

العوامل المؤثرة على سوق اللحوم في مصر

أكد خبراء شعبة القصابين، أن تقلبات أسعار اللحوم محفوفة بتغيرات في تكاليف الأعلاف، إضافة إلى حجم الإقبال على الشراء، مشددين على أن المبادرات من قِبل الحكومة، مثل «أمان» ومنافذ «الخدمة الوطنية»، تساهم بشكل كبير في ضبط السوق، وتعمل على منع احتكار السلع، خاصة في شهر رمضان الكريم، وهو ما يساعد على توفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

