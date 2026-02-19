بدء طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد الأحد المقبل

يبدأ طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل عبر مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، كأداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا، مع سهولة الاسترداد ودرجة أمان مرتفعة.

يأتي الإصدار الجديد ضمن جهود وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، عبر منتج يلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتُعد مكاتب البريد المنفذ الحصري لبيع السندات في إطار شراكة مؤسسية تسهّل الوصول إليها في كل المحافظات والمراكز والقرى، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشمول المالي ودعم مشاركة المواطنين في الاستثمار المباشر الآمن بالأوراق المالية الحكومية.



