هتقبض 1500 جنيه.. رابط التسجيل في منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

يبحث المواطنون خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة، عن تفاصيل منحة رمضان 2026، وموعد صرفها وشروط الحصول عليها، في ظل حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية مع انطلاق الشهر الكريم، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العمل ضمن برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة.

موعد صرف منحة رمضان 2026

اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، بإجمالي 331 مليونًا و654 ألفًا و500 جنيه، يستفيد منها 221.1 ألف عامل على مستوى 27 محافظة، حيث بدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير ولمدة شهر عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية.

آلية صرف المنحة

يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة فقط، من خلال المقاولين والشركات.

خطوات الاستعلام عن المنحة برقم البطاقة

يمكن للمستحقين الاستعلام عن حالة المنحة عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة من هــــنــــــا.

ـ اختيار «خدمات المواطنين» من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على «العمالة غير المنتظمة».

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على «استعلام» لمعرفة حالة التسجيل وأحقية الحصول على الدعم.

أماكن ووسائل صرف المنحة

لتسهيل عملية الصرف وتقليل الزحام، تم توفير أكثر من وسيلة للحصول على المنحة، وتُعد خيارًا عمليًا وآمنًا، خاصة لكبار السن أو من يواجهون صعوبة في التنقل، كما تضمن سرعة الحصول على المستحقات دون عناء، ومن أبرزها:

ـ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة للمستفيدين.

شروط الاستحقاق والفئات المستفيدة

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ ألا يكون لديه سجل تجاري أو وظيفة دائمة.

ـ أن تكون البطاقة الشخصية سارية وتحتوي على المهنة الحالية.

فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة رمضان والعيد

ـ عمال التراحيل مسجلون في وزارة العمل.

ـ الباعة الجائلون وموزعو الصحف.

ـ ماسحو الأحذية والحرفيون.

ـ ملاك العقارات ممن يقل دخلهم عن الحد الأدنى.

ـ عمالة المنازل.

ـ محفظو القرآن والقراء.

ـ خدام الكنائس والمرتلون.

ـ عمال الزراعة المؤقتون.

اعتماد 331.6 مليون جنيه للمنحة

وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية.