هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
برلمان

تعرف على مهام صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.. طبقا لقانون العمل

العمالة غير المنتظمة
معتز الخصوصي

حدد قانون العمل مهام صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مهام صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة

وطبقا لقانون العمل تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.

دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.

توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.

دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.

تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية ، اعتمد وزير العمل صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى "الوزارة".

حيث من المقر البدء في صرف المنحة من مكاتب البريد من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر ، ويستفيد منها 221 ألف عامل في 27 محافظة بواقع 1500 جنيه لكل عامل.

واعتمد حسن رداد، وزير العمل، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف  عاملً موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

حيث تقرر البدء في صرف المنحة من اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر ،وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي،والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال

