ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية، مع تقدم البلدين في اتفاقهما التجاري قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب - في منشور له على منصته "تروث سوشيال" - إن "اليابان بصدد المضي قدما بشكل رسمي ومالي في المجموعة الأولى من الاستثمارات بموجب التزامها البالغ 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة".

وأوضح أن هذه الاستثمارات تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة: الأول في مجال النفط والغاز في ولاية تكساس، الثاني في توليد الكهرباء في ولاية أوهايو، والثالث في مجال المعادن النادرة في ولاية جورجيا، مضيفا أن هذه المشاريع ما كانت لتتحقق لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده.

وتابع: "إنها فترة محفزة وتاريخية للغاية للولايات المتحدة واليابان".