مشاجرة داخل الحجز .. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة نزيل داخل المستشفى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب .

فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض وبتاريخ 15 الجارى تعدى عليه أحد النزلاء خلال مشاجرة بينهما وفى وقت لاحق شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى ، وبسؤال شهود الواقعة "عدد من النزلاء" أيدوا ذلك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على التعدى والعرض على النيابة العامة فى حينه .