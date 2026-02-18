سوا سوا يتصدر التريند.. وإشادة بإتقان أحمد مالك وهدى المفتي للأدوار الشعبية

تصدر مسلسل «سوا سوا» مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أول حلقتين، وسط إشادات واسعة بسرعة الإيقاع وتصاعد الأحداث، إلى جانب الأداء اللافت لأبطاله.

العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد، ونجح في تقديم بداية قوية وضعت بطل العمل أحمد مالك في مأزق أخلاقي معقد، بعدما قرر تزوير بيانات خطيبته التي تجسدها هدى المفتي، لإدخالها المستشفى وإجراء جراحة عاجلة.

لكن اللافت في الحلقات الأولى لم يكن فقط تصاعد الأحداث، بل الإتقان الكبير الذي قدمه أحمد مالك وهدى المفتي في تجسيد الأدوار الشعبية، حيث ظهرت التفاصيل واضحة في طريقة الكلام، ونبرة الصوت، ولغة الجسد، وحتى ردود الفعل العفوية، ما منح الشخصيات مصداقية عالية وقربًا حقيقيًا من الشارع المصري.

مالك قدّم شخصية شاب بسيط ممزق بين الحب والخوف والضغط الاجتماعي بأداء داخلي هادئ ومؤثر، بينما أظهرت هدى المفتي حساسية كبيرة في التعبير عن الضعف والقوة في آنٍ واحد، خاصة في مشاهد الهروب من حفل الزفاف والقبض عليها في نهاية الحلقة الثانية.

وتدور أحداث المسلسل حول "إبراهيم" و"أحلام"، شابين يحاولان التمسك بحلمهما في أن يكونا سويًا رغم الظروف القاسية التي تعرقل طريقهما، بمشاركة نخبة من النجوم منهم نهى عابدين وخالد كمال وحسني شتا.

«سوا سوا» يبدو أنه لا يراهن فقط على حبكة مشوقة، بل على أداء صادق ومتقن يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الشخصيات الشعبية، وهو ما جعله يحجز مكانه مبكرًا في صدارة التريند.

ويأتى المشهد الختامى، مع القبض على أحلام ووقوف إبراهيم عاجزًا، ليفتح الباب أمام تساؤلات ثقيلة حول الثمن الذى قد يدفعه الحب عندما يُحاصر بالواقع والسلطة.

ويشارك فى بطولة العمل، إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتى، كل من خالد كمال ، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، حسنى شتا، عبد العزيز مخيون، و عدد كبير من النجوم وهو من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبدالحميد.