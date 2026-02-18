غير مهتم.. آخر المستجدات حول مفاوضات مارسيليا وتشابي ألونسو

كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات حول مفاوضات فريق مارسيليا الفرنسي مع تشابي ألونسو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني لتولي تدريب الفريق الفرنسي.

وأفادت أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تواصلت مع تشابي ألونسو مدرب الريال السابق ليتولي مهام تدريب الفريق الفرنسي لكنه لم يكن مهتمًا، حسب تقارير RMC Sport.

كان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي فسخ عقد مدربه روبيرتو دي زيريى، بالتراضي بين الطرفين بعد الخسارة الكارثية أمام فريق باريس سان جيرمان.

وتعرض نادي مارسيليا لخسارة قياسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5 أهداف دون رد.

وحسب بيان مارسيليا فإن العلاقة أنتهت بالتراضي مع دي زيربي بعد الاتفاق مع كافة أطراف إدارة النادي وبعد دراسة متأنية بهدف مصلحة النادي.

واكتسح فريق باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، نظيره أولمبيك مارسيليا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.