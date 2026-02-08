كلاسيكو فرنسا.. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الواحدة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديز – ويليان باتشو – ماركينهوس – وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – سيني مايولو.

خط الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

وجاء تشكيل أولمبيك مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيفري دي لانج.

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ليوناردو بيلاردي – فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: تيموثي ويا – كوينتن مادورو – بيير هوييبرج – إيمرسون.

خط الهجوم: ماسون جرينوود – إيثان نوانيري – أمين جويري.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.