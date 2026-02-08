بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، وعلى طلاب الإعدادية والابتدائية بالمعاهد الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الشهادات الأزهرية، للاطلاع على النتائج، واعتمد الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%.



خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026



للحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول ومعرفة ترتيب الأوائل يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية اتباع الخطوات التالية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:

1- الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

2- الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

3- اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

6- الضغط على أيقونة استعلام.

7- تظهر نتيجة الطالب فورًا.

رابط نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لمعرفة رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هــــــــــــــــــنـــــــا

لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية اضغط هـــنــــــــــــــــــــــــــــا



ضوابط النجاح في امتحانات صفوف الشهادة الإعدادية الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث يتم احتساب 50% من درجات الطالب على امتحان الفصل الدراسى الأول، والـ50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات الشهور والتقييمات والحضور.

شروط النجاح فى امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026



- ألا تقل الدرجة التى يحصل عليها فى أى مادة عن 25%.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة.

- يعقد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان «شهر مايو» لكل مادة.

بوابة الأزهر الالكترونية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

يبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية للفصلين الدراسيين 490 درجة، بواقع 245 درجة لكل ترم.

تتوزع درجات الترم الواحد على المواد الأساسية:

أصول الدين 50 درجة

اللغة العربية 50 درجة

الرياضيات 30 درجة

الفقه 25 درجة

القرآن الكريم 20 درجة

الدراسات 20 درجة

العلوم 20 درجة

الثقافة الإسلامية 10 درجات

تفاصيل توزيع درجات الترم الواحد إجمالي 245 درجة:

مواد لا تضاف للمجموع (الترم الواحد):

التربية الفنية: 10 درجات

الحاسب الآلي: 20 درجة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، فضلا عن البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إلى جانب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 حضر منهم 261276، كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو 82.40%، حيث تقدم للامتحانات 206208، حضر منهم 203758، في حين تقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، 775 طالب حضر منهم 748 وبلغت نسبة النجاح 96.5٪.

وفيما يتعلق بنتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدول(تنزانيا، تشاد، نيجيريا ، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال) جاءت نسبة النجاح 52.03٪، وهي ما تعكس استمرار جهود الأزهر الشريف في دعم العملية التعليمية بالمعاهد الخارجية ونشر منهجه الوسطي في مختلف دول العالم.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية

ووجَّه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى المعاهد، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي:

