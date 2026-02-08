بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظام تدريبات إمام عاشور نجم القلعة الحمراء عقب العودة من رحلة العمرة في السعودية.



ويطير إمام عاشور نجم النادي الأهلي إلي السعودية لأداء مناسك العمرة عقب حصوله علي إذن من وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء.ومن المقرر أن يخوض إمام عاشور نجم النادي الأهلي تدريبات منفردة على فترتين في يوم عقب عودته من السعودية بناء على تعليمات الجهاز الفني للمارد الأحمر.كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي قال في تصريحات تليفزيونية: إمام عاشور طلب الحصول إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على طلبه، وعندما يعود سيخوض التدريبات التي تخلف عنها خلال السفر.