تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟

شهدت الساعات الماضية حالتي تمرد في الأهلي والزمالك ما جعل حالة من التفكير داخل قطبي الكرة المصرية يتجه نحو عرض تلك العناصر للبيع حال وصول عروض رسمية جادة.

الأنجولي شيكوبانزا نجم نادي الزمالك دخل في حالة تمرد وتم إستبعاده من رحلة زامبيا بقرار من معتمد جمال المدير الفني وطالب الأخير جون إدوارد المدير الرياضي بطرحه للبيع.

وسبق شيكوبانزا نجم النادي الأهلي إمام عاشور إثر تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا رفقة القلعة الحمراء لمواجهة يانج أفريكانز ما أدي لإيقافه اسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه والتدريب منفردا.

تمرد إمام عاشور

تخلف نجم النادي الأهلي إمام عاشور عن السفر مع بعثة القلعة الحمراء إلي تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتحركت البعثة بدون اللاعب إمام عاشور بعد فشل مدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين في الوصول للاعب وأجريت العديد من المباحثات بين الثلاثي الكابتن محمود الخطيب والمدير الفني ييس توروب ووليد صلاح الدين وأنتهي الأمر بسفر البعثة بدون اللاعب.



وقعت إدارة الأهلي عقوبات مغلظة علي اللاعب بتغريمه مليون ونصف جنيه وإيقافه لمدة أسبوعين والتدريب منفردا طول مدة الإيقاف ردا علي ممارسة اللاعب ضغطه علي الإدارة لمحاولة تعديل عقده.



وخرج اللاعب عن صمته عبر خاصية ستوري انستجرام معبرا أن النادي الأهلي ناد عريق ولا يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع نادي القرن مضيفا أنه يتشرف بإرتداء قميص النادي لمدة ثلاث مواسم.

شيكوبانزا للبيع

قرر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك استبعاد الأنجولي شيكو بانزا الظهير الأيسر من السفر مع بعثة الفريق التي اتجهت إلي زامبيا صباح أمس الجمعة لمواجهة فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية في الثالثة مساء غد الأحد علي استاد ليفي مواناواسا.



ويمر اللاعب بحالة من الإستياء بعد الصدام الذي حدث بينه وبين مدير الكرة عبدالناصر محمد عقب أنتهاء لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية .



ولم يتوقف تمرد شيكوبانزا عند مواجهة زيسكو الزامبي بل رفض اللعب في لقاء كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري ويعد هذا تصعيد خطير من اللاعب بالأمتناع عن المشاركة في كافة البطولات المحلية والإفريقية مع الفارس الأبيض.



وتدرس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات شديدة علي اللاعب طبقا للائحة الفريق خاصة وأن تغيبه عن بعثة الفريق لخوض مباراة قارية تعد مشكلة جسيمة.



وتسعي إدارة الزمالك لإحتواء الموقف سريعا أو إتخاذ إجراء قانوني يضمن حق النادي في ظل رفض اللاعب التواجد مع المجموعة الحالية.

وقرر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إيقاف شيكوبانزا وتغريمه ماليا وكلف جون إدوارد المدير الرياضي بطرحه للبيع مع أقرب عرض رسمي جاد.