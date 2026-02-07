قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم السبت، أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد حسين آيت أحمد.

صراع الصدارة في المجموعة الثانية

يدخل الأهلي اللقاء متربعًا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي المغربي بنفس الرصيد، فيما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد نقطتين، ما يزيد من سخونة المواجهة وأهميتها للطرفين.

هدف الأهلي.. الحسم المبكر

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، وتفادي الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD، كما تُذاع المباراة عبر قناة الجزائرية الرياضية الأرضية ضمن تغطيتها لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء عبر القناة الجزائرية الأرضية Programme National بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11680، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، مع معامل تصحيح خطأ 2/3 أو 5/6، وقد تتطلب القناة إدخال شفرة Biss لفتح البث.

معلق المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، عبر قناة beIN Sports 2 HD.

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

وتحمل المباراة أهمية خاصة للأهلي الذي يطمح لتأكيد تفوقه القاري ومواصلة مشواره بثبات نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي، بينما يدخل شبيبة القبائل اللقاء بحثًا عن إنعاش آماله في المنافسة وتفادي الخروج المبكر من البطولة.