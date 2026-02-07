قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم السبت، أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد حسين آيت أحمد.

صراع الصدارة في المجموعة الثانية

يدخل الأهلي اللقاء متربعًا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط، ثم الجيش الملكي المغربي بنفس الرصيد، فيما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد نقطتين، ما يزيد من سخونة المواجهة وأهميتها للطرفين.

هدف الأهلي.. الحسم المبكر

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، وتفادي الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD، كما تُذاع المباراة عبر قناة الجزائرية الرياضية الأرضية ضمن تغطيتها لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء عبر القناة الجزائرية الأرضية Programme National بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11680، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، مع معامل تصحيح خطأ 2/3 أو 5/6، وقد تتطلب القناة إدخال شفرة Biss لفتح البث.

معلق المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، عبر قناة beIN Sports 2 HD.

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

وتحمل المباراة أهمية خاصة للأهلي الذي يطمح لتأكيد تفوقه القاري ومواصلة مشواره بثبات نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي، بينما يدخل شبيبة القبائل اللقاء بحثًا عن إنعاش آماله في المنافسة وتفادي الخروج المبكر من البطولة.

النادي الأهلي الأهلي شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد