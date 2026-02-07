تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية زاوية رزين بمركز منوف في محافظة المنوفية جثمان المستشار سامي بريك ، مساعد وزير العدل ورئيس محكمة جنايات طنطا.

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وشارك العشرات من ابناء القرية في تشييع الجثمان الي مثواه الأخير.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع عقب وفاة ابن قريتهم المستشار سامي بريك رئيس محكمة جنايات طنطا ومساعد وزير العدل لشؤون الكسب الغير مشروع.

وأكد أهالي القرية، أن المستشار سامي كان ونعم الرجال وكان جميع قرى منوف تحترمه مؤكدين أنه لم يتأخر على أحد طلب منه مساعدة ، ووفاته احزنت الجميع .