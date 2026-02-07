زراعة المنوفية: تطهير 400 كيلو مساقى من أول يوليو 2025 حتى الآن

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 387 كيلو و 440 متر من المساقي الخصوصية تطهير تعاوني وذاتي وتحسين لخدمة 27 ألف و208 فدان زراعي خلال الفترة من أول يوليو حتي اخر شهر يناير 2026، وتم رفع كافة نواتج التطهير وجارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، تم ضبط 2 منشأة بدون ترخيص بمركز السادات تخصص فى انتاج أسمدة مغشوشة مجهولة المصدر ، حيث تم ضبط 40 طن أسمدة مجهولة المصدر ، و13 شيكارة سماد مدعم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم استخراج تراخيص ومعاينات لعدد 29 ملف أسمدة ومبيدات.

يأتي هذا في ضوء مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 22 ترخيص تشغيل لـ(مزارع دواجن ، ماشية ، محلات أعلاف ) ، كما تم إجراء معاينات ميدانية لـ 9 (مزارع ماشية ودواجن ومصانع ) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص .

وفي إطار المرور الميداني على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور علي 1690 فدان من مساحات الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،و علاج 196 فدان موالح ، وعلاج 134 فدان خضر خلال أسبوع، كما تم عقد 34 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .