قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة المنوفية: تطهير 400 كيلو مساقى من أول يوليو 2025 حتى الآن

زراعة المنوفية
زراعة المنوفية
مروة فاضل

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة  وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 387 كيلو و 440 متر من المساقي الخصوصية تطهير تعاوني وذاتي وتحسين لخدمة 27 ألف و208 فدان زراعي خلال الفترة من أول يوليو حتي اخر شهر يناير  2026، وتم رفع كافة نواتج التطهير وجارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، تم ضبط 2 منشأة بدون ترخيص بمركز السادات تخصص فى انتاج أسمدة مغشوشة مجهولة المصدر ، حيث تم ضبط 40 طن أسمدة مجهولة المصدر ، و13 شيكارة سماد مدعم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم استخراج تراخيص ومعاينات لعدد 29 ملف أسمدة ومبيدات.

يأتي هذا في ضوء مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 22 ترخيص تشغيل لـ(مزارع دواجن ، ماشية ، محلات أعلاف ) ، كما تم إجراء معاينات ميدانية لـ 9 (مزارع ماشية ودواجن ومصانع ) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص . 

وفي إطار المرور الميداني على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور علي  1690 فدان من مساحات الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،و علاج 196 فدان موالح ، وعلاج 134 فدان خضر خلال أسبوع، كما تم عقد 34 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .

محافظة المنوفية المنوفية زراعة المنوفية الاسمدة مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد صبحي

موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

يورتشيتش وأسامة جلال

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد