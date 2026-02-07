الفيفا يحرم 11 دولة من المشاركة في كأس العالم.. اعرف الأسباب

تظل بطولة كأس العالم الحدث الأعظم على الساحة الرياضية العالمية حيث تتمنى كل دولة التواجد فيها لتمثيل شعبها والمنافسة على اللقب الأغلى.

الملايين من عشاق الساحرة المستديرة يتابعونها بشغف متحمسين لمشاهدة المنتخبات وهي تصنع المجد وتتنافس لإثبات أنها الأفضل على مستوى العالم بينما يبقى البعض خارج المنافسة مكتفياً بالمشاهدة والانتظار.

حكايات الدول الممنوعة من المشاركة في المونديال

رغم أن التأهل يقتصر على نخبة قليلة من المنتخبات فإن جميع الدول تسعى لخوض التصفيات والتحدي للوصول إلى منصة الانطلاق الكبرى.

ومع ذلك لم يكن الطريق مفتوحًا للجميع على مر العقود، إذ اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارات بحرمان بعض الدول من المشاركة لأسباب سياسية، رياضية أو تنظيمية.

في عام 2025، انضمت باكستان والكونغو وروسيا إلى قائمة المنتخبات الممنوعة من المشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع العلم أن الكونغو تمكنت لاحقًا من رفع الحظر بعد خوض مسار التصفيات الرسمي.

منذ عام 1950 شهدت كأس العالم استبعاد 11 دولة على الأقل لأسباب مختلفة ما يوضح أن قوانين الاتحاد الدولي والتزام الدول باللوائح يمثلان شرطًا أساسيًا للانخراط في أعرق مسابقة كرة قدم على كوكب الأرض.

قصة حرمان 11 دولة من كأس العالم لأسباب سياسية ورياضية

ألمانيا واليابان – 1950

بعد توقف البطولة 12 عامًا بسبب الحرب العالمية الثانية، منع فيفا كل من ألمانيا واليابان من المشاركة نتيجة أفعالهما خلال الحرب، لضمان نزاهة البطولة بعد الصراع العالمي.

جنوب أفريقيا – 1970 – 1990

منعت جنوب أفريقيا بسبب سياسات الفصل العنصري، وطُردت من الفيفا عام 1976، وغيّبت عن خمس نسخ من كأس العالم قبل رفع الحظر عام 1992 مع نهاية نظام الفصل العنصري.

المكسيك – 1990

عوقبت المكسيك بالإيقاف لمدة عامين بعد إشراك أربعة لاعبين فوق السن المسموح به في تصفيات بطولة العالم للناشئين ما تزامن مع كأس العالم 1990 قبل السماح لهم بالمشاركة مجددًا في 1994.

تشيلي – 1994

مُنعت تشيلي بسبب حادثة حارس المرمى روبرتو روخاس، الذي زعم تعرضه لإصابة كاذبة خلال مباراة ضد البرازيل 1989، ما أدى لحظره مدى الحياة عن كرة القدم، قبل رفعه عام 2001.

يوغوسلافيا – 1994

حظر فيفا مشاركة يوغوسلافيا بسبب عقوبات الأمم المتحدة عقب اندلاع حروب المنطقة ومنع المنتخب من المنافسة حتى تفكك الدولة عام 2001.

ميانمار – 2006

رغم عدم تأهلها، مُنعت من محاولة التأهل لكأس العالم 2006 بعد انسحابها من مباراة تأهيلية لكأس العالم 2002 أمام إيران.

إندونيسيا – 2018

فرض الفيفا حظرًا على الاتحاد الإندونيسي عام 2015 بسبب التدخل السياسي في الرياضة، مما منعهم من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2018، قبل رفع الحظر رسميًا عام 2018.

الكويت – 2018

أُوقفت الكويت عن المنافسات عام 2016 بسبب تدخل الحكومة في شؤون الرياضة واضطرت للتنازل عن مباراتيها المتبقيتين في تصفيات كأس العالم 2018.

باكستان – 2018 و2022 و2026

فرض الفيفا عقوبات متعددة على باكستان بسبب تدخل محكمة لاهور العليا في إدارة الاتحاد وآخرها حرمانها من المشاركة في كأس العالم 2026 قبل رفع بعض العقوبات لاحقًا.

روسيا – 2022 و2026

منعت روسيا من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى منذ 2022 بعد غزو أوكرانيا بما في ذلك كأس العالم، مع إمكانية السماح لها بالعودة مستقبلًا وفق تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.