ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو

كشفت إحصائية حديثة عن معاناة نادي ريال مدريد من الركلات الثابتة منذ رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن ملعب سانتياجو برنابيو في صيف 2018 بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الملكي يعاني منذ ذلك الحين من غياب منفذ ثابت وموثوق للركلات الحرة المباشرة على مرمى المنافسين،مما أثر بشكل واضح على عدد الأهداف المسجلة من هذه الكرات.

انخفاض الأهداف بعد رحيل رونالدو

وأوضحت الصحيفة أن معدل أهداف ريال مدريد من الركلات الحرة انخفض بشكل كبير، من 6.1 أهداف في الموسم الواحد خلال فترة كريستيانو، إلى 1.6 هدف فقط بعد رحيله، ما يعكس التأثير الكبير الذي تركه المهاجم البرتغالي في هذا الجانب الهجومي الحاسم.

رونالدو أفضل منفذ ركلات ثابتة في تاريخ الريال

وأكدت ماركا أن كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أفضل منفذي الركلات الحرة في تاريخ ريال مدريد حيث سجل 33 هدفًا من ركلات ثابتة بفارق شاسع عن باقي اللاعبين.

وجاء بعده جاريث بيل بـ4 أهداف، ثم مسعود أوزيل وجيمس رودريجيز بـ3 أهداف لكل منهما إلى جانب عدد من اللاعبين الحاليين الذين سجلوا هدفين فقط منهم مبابي وفالفيردي وألابا ورودريجو.



أرقام متواضعة منذ 2018

وأضافت الصحيفة أن الريال

سجل أرقامًا ضعيفة منذ رحيل رونالدو حيث سجل الفريق في الموسم الحالي هدفًا واحدًا فقط من أصل 22 محاولة على المرمى من الركلات الثابتة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لوجود منفذ موثوق قادر على استغلال الفرص الثابتة لصالح الفريق.