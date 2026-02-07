الزمالك يتصدر قائمة الأندية الأفريقية والعربية في إيقاف القيد .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن القلعة البيضاء.

القلعة البيضاء

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يتصدر قائمة الأندية الأفريقية والعربية في إيقاف القيد".

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك ، بالتنسيق مع إدارة الكرة في تجهيز طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتسهيل رحلة العودة من زامبيا بعد مواجهة زيسكو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي هذا الإجراء لمنح اللاعبين فترة راحة أطول قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك زامبيا مباشرة عقب نهاية المباراة، على أن تصل إلى القاهرة بعد منتصف ليل يوم الاثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة زيسكو على ملعب ستاد ليفي مواناواسا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا غد الأحد، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.