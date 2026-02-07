الطوقي: فشل المسار السياسي قد يدفع واشنطن إلى خيار عسكري محدود

قال خلفان الطوقي، المحلل السياسي العُماني، إن الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة باتت محدودة، حيث يتمثل الخيار الأول في إبرام صفقة سياسية يكون ترامب شخصيًا راضيًا عنها، بما يسمح له بتقديمها كإنجاز سياسي.

الخيار الثاني

وأوضح خلفان الطوقي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخيار الثاني أمام الإدارة الأمريكية يكمن في اللجوء إلى قرار عسكري قد يكون سريعًا ومحدودًا، بهدف حفظ ماء الوجه الأمريكي في حال تعثرت المساعي السياسية.

الحسابات السياسية والعسكرية

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، في ظل تداخل الحسابات السياسية والعسكرية، وما قد يترتب عليها من تداعيات إقليمية في منطقة الخليج، ما يزيد من أهمية تحرك الإدارة الأمريكية بحذر ومرونة.