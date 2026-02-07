صدور الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود

في أمسيةٍ قاهريةٍ استثنائيةٍ احتضنتها مكتبة "ديوان" بالزمالك، ، أطلقت دارُ "ديوان للنشر" الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود، ليكون بمثابة رحلة بصرية ومعرفية توضح ملامح "حياة نجيب محفوظ" في ثوبٍ عصري يجمع بين ندرة الصورة وعمق الكلمة. و

شهد الحفل، حضوراً لافتاً لنخبة من رموز الثقافة والمجتمع، في مقدمتهم أم كلثوم نجيب محفوظ، وهدايت تيمور، والمصممة العالمية عزة فهمي، إلى جانب الدكتور عماد أبو غازي وحرمه السفيرة ليلى بهاء الدين، والدكتور زياد بهاء الدين، والكاتبة زينب عبد الرزاق و داليا شمس..ليتحول اللقاء إلى تظاهرةٍ في حب محفوظ، وتأكيداً على دور "ديوان" الذي أرسى قواعده المؤسستان هند ونادية واصف كمنارةٍ ثقافية تحتفي بالمبدعين.

وأعلنت ليال الرستم، المدير التنفيذي لديوان، خلال تقديمها للحفل، عن صدور الكتاب في نسختين؛ اقتصادية وتذكارية، مشيرةً إلى أن هذا العمل يضم أكثر من 170 صورة نادرة توثق سيرة محفوظ، وهو نتاج تخطيطٍ وإشراف من الكاتب أحمد القرملاوي، وتصميم فني مبتكر للفنان يوسف صبري.



وفي لفتةٍ مؤثرة، تحدث أحمد القرملاوي عن "البركة" التي حلت بالدار منذ اقتران اسمها بأعمال نجيب محفوظ، مثمناً دعم هدى نجيب محفوظ ومؤلف الكتاب حسن عبد الموجود، الذي استغرق ثلاث سنوات في معايشة نصوص الأستاذ ومراجعة أعماله بدقةٍ بالغة.

وبدوره، وجه عبد الموجود رسالةً وجدانية إلى روح محفوظ، واصفاً كيف تقمَّص لغته وعاش فصولاً من حياته ليقدم للقراء صوته ورائحة دخانه وملامح آلامه، في تجربةٍ استثنائية تُعيد تقديم الأديب العالمي للأجيال الجديدة.

وقد اختتمت الأمسية، التي امتزجت فيها الذكريات بروح عمارة "بهلر، على أنغام مقطوعات موسيقية للفنان أحمد حتحوت، استلهمت روح أعمال محفوظ، لتترك في نفوس الحاضرين أثراً راقياً يليق بمقام صاحب "الثلاثية"