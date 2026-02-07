قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدور الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود

الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود
الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود

في أمسيةٍ قاهريةٍ استثنائيةٍ احتضنتها مكتبة "ديوان" بالزمالك، ، أطلقت دارُ "ديوان للنشر" الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود، ليكون بمثابة رحلة بصرية ومعرفية توضح ملامح "حياة نجيب محفوظ" في ثوبٍ عصري يجمع بين ندرة الصورة وعمق الكلمة. و

شهد الحفل، حضوراً لافتاً لنخبة من رموز الثقافة والمجتمع، في مقدمتهم أم كلثوم نجيب محفوظ، وهدايت تيمور، والمصممة العالمية عزة فهمي، إلى جانب الدكتور عماد أبو غازي وحرمه السفيرة ليلى بهاء الدين، والدكتور زياد بهاء الدين، والكاتبة زينب عبد الرزاق و داليا شمس..ليتحول اللقاء إلى تظاهرةٍ في حب محفوظ، وتأكيداً على دور "ديوان" الذي أرسى قواعده المؤسستان هند ونادية واصف كمنارةٍ ثقافية تحتفي بالمبدعين.
وأعلنت ليال الرستم، المدير التنفيذي لديوان، خلال تقديمها للحفل، عن صدور الكتاب في نسختين؛ اقتصادية وتذكارية، مشيرةً إلى أن هذا العمل يضم أكثر من 170 صورة نادرة توثق سيرة محفوظ، وهو نتاج تخطيطٍ وإشراف من الكاتب أحمد القرملاوي، وتصميم فني مبتكر للفنان يوسف صبري.

وفي لفتةٍ مؤثرة، تحدث أحمد القرملاوي عن "البركة" التي حلت بالدار منذ اقتران اسمها بأعمال نجيب محفوظ، مثمناً دعم هدى نجيب محفوظ ومؤلف الكتاب حسن عبد الموجود، الذي استغرق ثلاث سنوات في معايشة نصوص الأستاذ ومراجعة أعماله بدقةٍ بالغة. 

وبدوره، وجه عبد الموجود رسالةً وجدانية إلى روح محفوظ، واصفاً كيف تقمَّص لغته وعاش فصولاً من حياته ليقدم للقراء صوته ورائحة دخانه وملامح آلامه، في تجربةٍ استثنائية تُعيد تقديم الأديب العالمي للأجيال الجديدة. 

وقد اختتمت الأمسية، التي امتزجت فيها الذكريات بروح عمارة "بهلر، على أنغام مقطوعات موسيقية للفنان أحمد حتحوت، استلهمت روح أعمال محفوظ، لتترك في نفوس الحاضرين أثراً راقياً يليق بمقام صاحب "الثلاثية"

الزمالك نجيب محفوظ الأصل والصورة حسن عبد الموجود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

إيران

إيران ترسم خطوطًا حمراء في التفاوض مع أمريكا.. لا حوار تحت التهديد

ويتكوف

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في رسالة موجهة لإيران

أمريكا وإيران

الطوقي: فشل المسار السياسي قد يدفع واشنطن إلى خيار عسكري محدود

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد