بدعوة أمريكية.. اجتماع مُرتقب لمجلس سلام غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "اجتماع مرتقب لمجلس سلام غزة"، أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع تطبيق بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تخطيط البيت الأبيض لعقد اجتماع لقادة مجلس السلام في 19 فبراير الجاري، موضحًا أن الهدف هو الدفع بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجمع الأموال لإعادة الإعمار.

وأضاف التقرير أن مسئولًا أمريكيًا ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس أكدوا أن البيت الأبيض يريد استخدام الاجتماع الأول للمجلس كمنصة لإطلاق المرحلة الثانية، لكن الخطط لا تزال في مراحلها الأولية وقد تخضع للتغيير.

عقد الاجتماع في معهد السلام

وأوضح أن الإدارة بدأت بالفعل التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها ومناقشة الأمور اللوجستية، مع التخطيط لعقد الاجتماع في معهد السلام بالعاصمة واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن مسئولين إسرائيليين أعلنوا عن أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الاجتماع المخطط له، ما يفتح الباب أمام احتمال حضوره مجلس السلام الذي خوّله مجلس الأمن الدولي الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ويُعد اجتماعه خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار القطاع.