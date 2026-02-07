بياكل الطيور | القبض على شخصين ضربا كلبا حتى الموت في 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين ضربا كلبا ضالا بعصا وحجارة في مدينة 6 أكتوبر؛ وذلك بعد تناول الكلب للطيور من أمام العقار محل سكن أحدهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن قيام شخصين بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، بالتعدي بالضرب على كلب ضال، باستخدام "عصا"، وإلقاء حجارة عليه؛ مما أدى لنفوقه.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق توصيل طلبات - طالب "نجل عمه")، وبحوزتهما عصا خشبية (المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ لقيام الكلب بتناول الطيور من أمام العقار محل سكن أحدهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.