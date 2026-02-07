يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقدم موعد لقائه مع ترامب خوفا من تراجع واشنطن عن الخطوط الحمراء مع إيران

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تقديم موعد زيارته المرتقبة إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جاءت بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف إسرائيلية من تراجع الإدارة الأمريكية عن الخطوط الحمراء التي حدّدت للتفاوض مع طهران.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن لمناقشة المفاوضات مع إيران، بعد أن كان من المقرر أن يعقد الاجتماع بعد نحو أسبوع، في التاسع عشر من الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو صباح الثلاثاء على متن الطائرة الرسمية، ويصل مساءً، على أن يعود إلى إسرائيل يوم الخميس.

ويغيب نتنياهو بذلك عن عدد من الفعاليات المهمة، منها الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة في واشنطن بمشاركة تركيا وقطر، وكذلك عن إلقاء كلمته في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، حيث من المتوقع أن يلقي زعيم المعارضة يائير لابيد كلمته.

وجاء هذا التعجيل في الزيارة بعد محادثات عُقدت يوم أمس في العاصمة العمانية مسقط، حيث عبر الإسرائيليون عن رغبتهم في التأثير على الخطوط الحمراء الأمريكية، في ظل حالة قلق من احتمال تراجع واشنطن عن تلك الخطوط، وقد طلب نتنياهو شخصيا عقد الاجتماع مع ترامب.

المحادثات الأمريكية الإيرانية

علمت مصادر أمريكية في القدس أن ممثلي الإدارة الأمريكية في عمان اجتمعوا مع الإيرانيين لمدة ثماني ساعات، معظمها عبر وساطة عمانية، وتضمن اللقاء اجتماعا مباشرا جمع بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤوليه.

خلال المحادثات، عرض الأمريكيون خطوطهم الحمراء، والتي تشمل وقف تخصيب اليورانيوم، إزالة اليورانيوم المخصب، الحد من الصواريخ الباليستية من حيث المدى والنطاق، ووقف التمويل بالوكالة.

ولم تبد إيران أي استعداد للقبول بهذه المطالب، وأصرت على حقها في تخصيب اليورانيوم، وركزت المحادثات على شروط التفاوض دون إحراز تقدم ملموس، حيث وافقت الولايات المتحدة على عقد اجتماع آخر مع توقع تقديم إيران مقترحا حقيقيا هذه المرة.

في خطوة غير معتادة، شارك قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في المحادثات، في رسالة اعتبرت تهديدا ضمنيا للإيرانيين، أشبه بـ"وضع السلاح على الطاولة".

وفي الوقت نفسه، تعزز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في المنطقة تحسبا لأي حملة عسكرية طويلة الأمد.

التحضيرات الإسرائيلية

تراقب إسرائيل المفاوضات عن كثب، وتستعد لعدة سيناريوهات في حال فشلها، بما في ذلك احتمال شن هجوم إيراني انتقامي إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي. وتهدف إسرائيل إلى توجيه ضربات قاسية تتجاوز مجرد الرد العسكري التقليدي، كما أكد نتنياهو، وتعتبر الجولة القادمة من المحادثات، التي لم يُحدد موعدها بعد، حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى العمل العسكري أم تواصل المفاوضات.

زيارة ويتكوف وكوشنر لحاملة الطائرات

زار ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حاملة الطائرات الأمريكية "أبرهام لينكولن" برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، في رسالة واضحة للإيرانيين: في حال فشل المفاوضات، هناك خيار عسكري قائم، وأكد ويتكوف على أهمية الردع العسكري وإظهار جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة.

العقوبات الأمريكية الجديدة

في سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيا جديدا يوسع العقوبات الاقتصادية على إيران، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم إضافية تصل إلى 25% على واردات من دول تتعامل تجاريا مع طهران، لتعزيز الضغط الاقتصادي والسياسي على الجمهورية الإسلامية، ويتيح الأمر للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومات والجهات المتواطئة مع إيران، بما في ذلك البنك المركزي والحرس الثوري.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فعالية العقوبات الحالية وزيادة الضغط على إيران ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع التهديدات الأمنية والسياسية الصادرة منها، في إطار السياسة الأمريكية المعروفة باسم "السلام من خلال القوة".