بالصور

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
محمد الطحاوي

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل  وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن انطلاق مبادرة «خطوة – Step»، والتي تُعد أكبر برنامج لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي القدرات والهمم داخل مراكز الشباب، في إطار توجهات الدولة نحو دعم الدمج المجتمعي وتمكين ذوي الهمم وإبراز طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات  تحت رعاية الرئيس" عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

أكدت وكيلة الوزارة أن المبادرة تستهدف اكتشاف وتنمية مواهب ذوي القدرات والهمم في عدد من المجالات الفنية والثقافية والدينية والمجتمعية، وتشمل الإنشاد الديني، تلاوة وتجويد القرآن الكريم، الفن التشكيلي، الغناء والعزف، المشغولات اليدوية، الشعر (كتابة وإلقاء)، الفن التعبيري، والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس ودعم قدراتهم على الإبداع والتأثير الإيجابي داخل المجتمع ،وأضافت الدكتورة منى عثمان أن تنفيذ المبادرة تم بعدد من مراكز الشباب على مستوى محافظة الشرقية، شملت إدارات  الزقازيق شرق وغرب، كفر صقر وأولاد صقر، أبو حماد، العاشر من رمضان، الحسينية، منيا القمح شرق وغرب، وبلبيس غرب، واقيمت فعاليات مبادرة خطوة علي مستوي الادارت الفرعية وسط إقبال كبير من المشاركين .

وأشارت إلى أن المبادرة شهدت مشاركة نحو 500 متسابق من ذوي القدرات والهمم، حتي الآن ، وتم الاشراف علي الفعاليات من خلال لجان تحكيم متخصصة، تراعي تنوع القدرات وطبيعة الإعاقات، بما يحقق العدالة والشفافية في التقييم.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن مبادرة «خطوة» تسعى إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواهب المتميزة من ذوي القدرات والهمم، ودعم النماذج الإيجابية القادرة على الإبداع، وصولًا إلى تمثيل محافظة الشرقية في الفعاليات والمسابقات القومية، وتحقيق أثر مستدام يتجاوز إطار المنافسة إلى التمكين الحقيقي للمواهب.

يأتي تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،وتحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب،والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب،والدكتورة وفاء السرسي منسق مكتب «قادرون باختلاف» وتغطية اعلامية للمهندس اسلام النجار مدير المركز الإعلامي واحمد حسن المنسق الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الشرقية بمحافظة الشرقية مبادرة «خطوة – Step»

