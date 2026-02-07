قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: جهاز مستقبل مصر جهاز وطني تملكه الدولة
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة
الجرام بـ 23 مليون يورو.. ما هو أغلى معدن في العالم؟
الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تنفيذ أي عملية نقل عضو من متوفى إلى حي في مصر حتى الآن.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الحديث هنا يقتصر على الأعضاء وليس الأنسجة، مؤكدا أنه لم يتم أي تدخل جراحي من هذا النوع منذ صدور القانون المنظم للعملية.

قانون نقل الأعضاء

وأوضح  أن قانون نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء “موجود ويعمل”، لكنه يشترط تحقق الوفاة بشكل قاطع، إلى جانب وجود موافقة موثقة من الشخص قبل وفاته؛ وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق القانون.

وأشار إلى أن مفهوم «الموافقة الموثقة» لا يقتصر على الشهر العقاري فقط؛ بل يشمل بدائل أخرى أتاحها القانون، من بينها “تحرير إقرار موثق بوزارة الصحة”، مؤكدًا أن هذا البند لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، وإنما إلى تفعيل عملي ووعي مجتمعي.

 

منظومة التبرع وزراعة الأعضاء

وأضاف أن منظومة "التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء" لا يمكن التعامل معها كإجراء منفصل؛ بل هي منظومة متكاملة تبدأ من مكان حدوث الوفاة، مرورًا بآليات التوثيق والربط الإلكتروني، وصولًا إلى قواعد بيانات دقيقة للمرضى المحتاجين؛ بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء.

تفعيل التبرع بالأعضاء

وأكد عبد الغفار أن القبول المجتمعي يمثل العقبة الأكبر أمام تفعيل التبرع بالأعضاء من المتوفين، مشددًا على أن تغيير الثقافة المجتمعية لا يقل أهمية عن وجود الإطار القانوني أو الطبي.

وفي هذا السياق، أوضح أن وزارة الصحة تعمل منذ أكثر من عامين- وفق توجيهات رئاسية مباشرة- على تطوير معهد ناصر ومدينة النيل الطبية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن أن هذه المنظومة ستضم أكبر مركز متكامل لزراعة الأعضاء في مصر، ضمن خطة شاملة لتطوير هذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أن هناك سوابق لإغلاق بعض بنوك الأنسجة في الجامعات المصرية، مثل بنك جامعة عين شمس في أواخر التسعينيات، وبنك آخر في قصر العيني عام 2018؛ ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الإدارة والتشغيل، وليس في التشريع فقط.

 

تغيير الثقافة المجتمعية 

وأكد عبد الغفار أن القانون رقم 5 لسنة 2010 كان يميز بين التبرع بالأنسجة والتبرع بالأعضاء، إلا أن دستور 2014 ساوى بينهما، وأخضع كليهما لشرط الموافقة الموثقة قبل الوفاة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية؛ يتمثل في بناء الثقة وتغيير الثقافة المجتمعية بما يسمح بتفعيل القانون على أرض الواقع.

حسام عبدالغفار الصحة وزارة الصحة نقل الأعضاء قانون نقل الأعضاء الموافقة الموثقة التبرع بالأعضاء التبرع وزراعة الأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

صيام الأطفال

هل يجوز تعويد الأطفال على الصيام رغم صغر سنهم؟ دار الإفتاء تجيب

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟

هل قطرة الأذن أو العين أو الأنف تُفطر الصائم؟ أمينة الفتوى تجيب

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد