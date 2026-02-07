قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
أخبار البلد

السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند

وزارة السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الهندي
وزارة السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الهندي
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى فعاليات المعرض السياحى OTM والذى أُقيم بمدينة مومباى بدولة الهند، ويعد أحد أهم المعارض السياحية التى تُقام فى الهند بصفة خاصة وآسيا بصفة عامة.

افتتح الجناح المصرى السفيرة داليا توكل القنصل العام المصرى فى مومباى، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الذي يضم محمد مدحت عضو المكتب الفنى للرئيس التنفيذى للهيئة، و أميمة عزت مسئول السوق الهندى بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس همام محمد عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة والمسئول عن تصميم الجناح المصرى المشارك بالمعرض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة فى هذا المعرض تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة والهيئة بتكثيف الأنشطة المهنية والجماهيرية المتنوعة بكافة الأسواق الرئيسية والواعدة ومن بينها السوق الهندى بما يساهم في دفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري.


وأضاف أن المشاركة فى المعارض السياحية تعد فرصة لإلقاء الضوء على الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد المصرى، وتنوع المنتجات السياحية به حيث تركزت المشاركة في هذا المعرض على إبراز منتجات السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والحوافز وسياحة حفلات الزفاف ولاسيما وأن هذه المنتجات السياحية تحظى باهتمام السائح الهندى.

وخلال المشاركة بالمعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلى عدد من الشركات السياحية الهندية والآسيوية؛ والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الحديث عن ما تتمتع به مصر من وجهات ومنتجات سياحية متنوعة، كما تم التطرق للحديث عن المتحف المصرى الكبير وتأثيره المتوقع على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وخاصة من محبى السياحة الثقافية.

وقد فاز الجناح المصري المُشارك في المعرض بجائزة أفضل تصميم للدول المشاركة في المعرض؛ تقديرًا لتميّزه الفني والتصميمى، حيث أظهر الهوية المصرية بشكل حضارى كما تضمن متحف للمستنسخات الأثرية، وقد تسلّم الجائزة وفد الهيئة المشارك بالمعرض من سانجيف اجروال الرئيس التنفيذى للجهة المنظمة للمعرض بحضور السفيرة داليا توكل القنصل المصرى العام بمومباى.

حملات إعلانية ورقمية للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الهندي

وفي سياق متصل، أوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أنه تعزيزاً لتواجد المقصد السياحي المصري بالسوق الهندي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة ذات النمو المتسارع، أطلقت الوزارة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملتين للترويج للوجهات والمقومات السياحية بمصر، حيث تم إطلاق حملة إعلانية تضمنت مجموعة من الإعلانات بمنطقة التسجيل الخاصة بالمشاركين بمعرض OTM والزائرين، كما تم، خلال الشهر الجاري، إطلاق حملة رقمية؛ بهدف تحفيز السائح الهندي للبحث عن المقصد السياحي المصري، وتعزيز معدلات التحويل المباشر على الموقع الإلكتروني الترويجي الرسمي للمقصد السياحي المصري(https://www.experienceegypt.eg)، ومواقع التواصل الاجتماعى (Experience Egypt)

وأضافت أن الحملة تعتمد على مزيج من المنصات الرقمية ذات الانتشار الواسع والتأثير القوي داخل السوق الهندي، وتشمل (YouTube، Facebook، Instagram، Snapchat)؛ بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور المستهدف، وزيادة معدلات التفاعل والاهتمام بالمنتج السياحي المصري، بما يسهم في دعم قراراتهم  للسفر إلى مصر، وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة لدى السائح الهندي.

وقد شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 170م2 ، شارك به 7 شركات سياحة وفندق وشركة مصر للطيران.


كما ضم الجناح المصرى معرضاً للمستنسخات الأثرية لعرض نماذج من المستنسخات والمعروضات الأثرية المعروضه بالمتحف المصري الكبير ومنها نموذج مصغر من القناع الملكى المذهب للملك توت عنخ آمون وكرسي العرش وعدد من المستنسخات التي تُظهر الهوية الفرعونية والتاريخية.


مصر السياحة الهند سياحة سياحة مصر

