لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 8 فبراير 2026، موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب المناطق، مع شعور بالبرودة ليلاً، ما يتطلب من المواطنين الانتباه لتغيرات الطقس خصوصًا عند الخروج في الصباح الباكر أو المساء.

نشاط الرياح وتأثيرها على الرؤية

ويشهد الطقس نشاطًا في حركة الرياح على بعض المناطق، تصل سرعتها إلى 30:40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق المكشوفة، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة والتنقل في المناطق الصحراوية والمفتوحة.





أتربة عالقة وسحب منخفضة

كما تتوقع الأرصاد وجود أتربة عالقة على بعض مناطق جنوب الصعيد، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، لكنه لن يكون له تأثير كبير على حركة المرور أو النشاط اليومي.

ويُنصح المواطنين بتوخي الحذر للأشخاص ذوي الأمراض التنفسية ومحدودي المناعة، خاصة مع وجود أتربة عالقة ورياح مثيرة للرمال.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على بعض المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة، الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 16 درجة

سوهاج: العظمى 31 درجة، الصغرى 14 درجة

قنا: العظمى 32 درجة، الصغرى 14 درجة

أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 15 درجة

نصائح المواطنين لمواجهة الطقس الحار

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، تنصح هيئة الأرصاد العامة المواطنين بالالتزام بعدة إجراءات للحماية من الحر الشديد، ومنها:

شرب كميات كافية من المياه لتعويض الجسم عن فقد السوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والوقاية من أشعة الشمس المباشرة.

تجنب التعرض للشمس خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.

الحذر أثناء التنقل على الطرق الصحراوية أو المكشوفة نظرًا لنشاط الرياح المثيرة للأتربة.

متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات مفاجئة في الطقس.

الرؤية المستقبلية للأيام القادمة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر موجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس الحار نهارًا، والمائل للبرودة صباحًا ومساءً.

كما تشير التوقعات إلى أن نشاط الرياح والأتربة العالقة قد يستمر على فترات متقطعة، خصوصًا في المناطق الصحراوية والشمالية، مما يستدعي متابعة التحذيرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التنقل.



وطالبت الأرصاد بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهاراً وتخفيف الملابس لأنه سرعان ما تنخفض درجات الحرارة ليلا بشكل ملحوظ مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد ، كما طالبت بارتداء الكمامة عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، محذرة من التعرض المباشر والوقوف فترات طويلة تحت آشعة الشمس.



