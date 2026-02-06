ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد المترو في شهر رمضان 2026 من خلال محركات البحث المختلفة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026.

موعد انطلاق رحلات مترو الأنفاق في رمضان

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء تشغيل مترو الأنفاق يوميا خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة.

يأتي هذا القرار استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء وبعد الإفطار، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

5 دقائق حدا أقصى للتقاطر بين الرحلات

سيبلغ زمن التقاطر بين القطارات على جميع الخطوط، مدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، لضمان سهولة وانتظام حركة التنقل للمواطنين، وفيما يخص شبابيك التذاكر، فإن شبابيك الاشتراكات بالمحطات ستعمل خلال شهر رمضان من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ومن المقرر أن تعمل الشبابيك يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

وسيتم مد ساعات التشغيل ساعة إضافية يوميا بخطوط المترو الثلاثة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم، إضافة الي الدفع بعدد من القطارات الإضافية على جميع الخطوط، خاصة خلال فترات الذروة قبل موعد الإفطار لمواجهة زيادة إقبال المواطنين وتسهيل حركة تنقل الركاب.

مواعيد عمل شبابيك التذاكر والاشتراكات

إلى جانب تعديل مواعيد التشغيل، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان 2026 .

ووفقًا للبيان الرسمي، تعمل الشبابيك يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

طريقة حجز تذاكر المترو إلكترونيًا

في إطار تطوير منظومة الدفع وتسهيل الحصول على التذاكر، أتاحت الهيئة القومية للأنفاق حجز تذاكر المترو إلكترونيًا من خلال الماكينات الجديدة المنتشرة داخل المحطات.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة مبسطة وسريعة، تبدأ باختيار نوع وعدد التذاكر وفقًا لعدد المحطات التي يرغب الراكب في قطعها، وبعد ذلك، يتم تمرير بطاقة الدفع الإلكتروني على الماكينة، لتُستكمل عملية السداد في ثوانٍ معدودة.

وفي الخطوة الأخيرة، يحصل الراكب على التذكرة مطبوعة فورًا، دون الحاجة للانتظار أمام شبابيك التذاكر، وهو ما يسهم في تقليل التكدس داخل المحطات، خاصة خلال أوقات الذروة في شهر رمضان.