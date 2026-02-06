قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الضوابط المنظمة لاستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، التي أُقرت سابقًا، سيتم الالتزام بتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح «رسلان»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المنشور السابق الصادر عن وزارة الأوقاف بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية ينص على قصر استخدامها على مواعيد الأذان، وخطبة الجمعة، وصلاة العيدين فقط، مع الاكتفاء بمكبر صوت خارجي واحد طالما كان كافيًا لتحقيق الغرض.

وأضاف أن الضوابط تشمل أيضًا تنظيم استخدام مكبرات الصوت الداخلية، بما يراعي مساحة المسجد وعدد المصلين، بما يحقق الخشوع وعدم الإزعاج.

وطالب وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي قرارات تتعلق بمنع الشعائر الدينية داخل المساجد، وأن الشعائر تُقام بشكل طبيعي داخل بيوت الله، كما هو معمول به منذ سنوات.

ونبّه إلى أن الضوابط المنظمة لتشغيل مكبرات الصوت لا تعني منع الشعائر الدينية، وإنما تهدف فقط إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، مشيرًا إلى أن بث الشعائر والقرآن الكريم داخل المساجد عبر المكبرات الداخلية أمر بديهي ولم يخضع لأي منع، باستثناء تنظيم ما يُذاع خارجيًا، حيث تقتصر المكبرات الخارجية على الأذان وصلاة وخطبة الجمعة والعيدين.

مكبرات الصوت الخارجية الأوقاف المساجد تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وزارة الأوقاف منع تشغيل مكبرات الصوت الدكتور أسامة رسلان أسامة رسلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

وليد توفيق

كل يوم بيومه.. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه

نهال عنبر

مسلسلات رمضان 2026 .. عائلة مصرية جدًا ملحمة اجتماعية لـ نهال عنبر وياسر علي ماهر

فعاليات ثقافية وفنية

الأحد.. انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد