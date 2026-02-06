الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الضوابط المنظمة لاستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، التي أُقرت سابقًا، سيتم الالتزام بتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح «رسلان»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المنشور السابق الصادر عن وزارة الأوقاف بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية ينص على قصر استخدامها على مواعيد الأذان، وخطبة الجمعة، وصلاة العيدين فقط، مع الاكتفاء بمكبر صوت خارجي واحد طالما كان كافيًا لتحقيق الغرض.

وأضاف أن الضوابط تشمل أيضًا تنظيم استخدام مكبرات الصوت الداخلية، بما يراعي مساحة المسجد وعدد المصلين، بما يحقق الخشوع وعدم الإزعاج.

وطالب وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي قرارات تتعلق بمنع الشعائر الدينية داخل المساجد، وأن الشعائر تُقام بشكل طبيعي داخل بيوت الله، كما هو معمول به منذ سنوات.

ونبّه إلى أن الضوابط المنظمة لتشغيل مكبرات الصوت لا تعني منع الشعائر الدينية، وإنما تهدف فقط إلى تنظيم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، مشيرًا إلى أن بث الشعائر والقرآن الكريم داخل المساجد عبر المكبرات الداخلية أمر بديهي ولم يخضع لأي منع، باستثناء تنظيم ما يُذاع خارجيًا، حيث تقتصر المكبرات الخارجية على الأذان وصلاة وخطبة الجمعة والعيدين.