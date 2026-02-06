جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية تحركاتها الصعودية بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويترقب المتعاملون تطورات الأسواق المالية والمؤشرات العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على مستويات التسعير داخل مصر.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026 بمتوسط زيادة قدرها 10 جنيهات للجرام، مدفوعةً بارتفاع سعر الذهب عالميًا ليصل إلى مستوى 4912.52 دولارًا للأوقية.

وبلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، نحو 6610 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 52,880 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب في مصر

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7554.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22: 6924.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6610 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18: 5665.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 4406.75 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب: 52,880 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعةً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما سجلت أسعار الفضة انخفاضًا ملحوظًا، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق المالية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.73% لتسجل نحو 4,853.59 دولارًا للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4,863.31 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد التحليل الفني، تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يجد مستوى دعم عند 4,423.20 دولارًا للأوقية، في حين تتمركز مستويات المقاومة قرب 5,113.90 دولارًا للأوقية.