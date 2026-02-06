قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ
دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ
هاجر هانئ

كشفت دراسة سويدية استمرت 25 عاما نشرت في علم الأعصاب، عن أن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام الجبن والقشدة عالية الدهون لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، بما في ذلك الخرف الوعائي.

تتبعت الدراسة ما يقرب من 28000 بالغ وكشفت أن أولئك الذين تناولوا 50 جراما أو أكثر من الجبن عالي الدهون يوميا لديهم خطر الإصابة بالخرف أقل بنسبة 13٪ مقارنة بأولئك الذين يستهلكون القليل جدا.

ومن المثير للاهتمام أن منتجات الألبان قليلة الدسم لم تظهر أي فائدة وقائية واضحة، مما يشير إلى أن منتجات الألبان ليست فقط - ولكن نوع منتجات الألبان - هي التي تهم.

يوضح الخبراء أنه ليست "الدهون وحدها" من يقوم بذلك. تحتوي أطعمة الألبان المخمرة مثل الجبن على فيتامين ب 12، الضروري للذاكرة وصحة الأعصاب، وفيتامين K2، الذي قد يساعد في حماية خلايا الدماغ. تدعم دهون الألبان أيضا سلامة الغشاء العصبي، في حين تعمل المنتجات المخمرة على تحسين صحة الأمعاء - وهو لاعب رئيسي في وظائف الدماغ على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن الوقاية من الخرف لا تتعلق بطعام واحد. يلعب النظام الغذائي منخفض الالتهاب والمستقر والسكر في الدم الغني بالخضروات والتوت والمكسرات والدهون الصحية وأوميجا 3 والأطعمة المخمرة دورا أكبر بكثير. على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من أن ارتفاع السكر والكربوهيدرات المكررة هي من بين أسوأ العادات الغذائية للذاكرة والصحة المعرفية.

المصدر: onlymyhealth

الجبن الخرف الجبن عالي الدهون منتجات الألبان الألبان وظائف الدماغ صحة الأمعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد والقنوات الناقلة

بيراميدز

المجلس الاستشاري لـ بيراميدز يدعم الفريق قبل السفر إلى نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد