دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

كشفت دراسة سويدية استمرت 25 عاما نشرت في علم الأعصاب، عن أن الأشخاص الذين يستهلكون بانتظام الجبن والقشدة عالية الدهون لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، بما في ذلك الخرف الوعائي.

تتبعت الدراسة ما يقرب من 28000 بالغ وكشفت أن أولئك الذين تناولوا 50 جراما أو أكثر من الجبن عالي الدهون يوميا لديهم خطر الإصابة بالخرف أقل بنسبة 13٪ مقارنة بأولئك الذين يستهلكون القليل جدا.

ومن المثير للاهتمام أن منتجات الألبان قليلة الدسم لم تظهر أي فائدة وقائية واضحة، مما يشير إلى أن منتجات الألبان ليست فقط - ولكن نوع منتجات الألبان - هي التي تهم.

يوضح الخبراء أنه ليست "الدهون وحدها" من يقوم بذلك. تحتوي أطعمة الألبان المخمرة مثل الجبن على فيتامين ب 12، الضروري للذاكرة وصحة الأعصاب، وفيتامين K2، الذي قد يساعد في حماية خلايا الدماغ. تدعم دهون الألبان أيضا سلامة الغشاء العصبي، في حين تعمل المنتجات المخمرة على تحسين صحة الأمعاء - وهو لاعب رئيسي في وظائف الدماغ على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن الوقاية من الخرف لا تتعلق بطعام واحد. يلعب النظام الغذائي منخفض الالتهاب والمستقر والسكر في الدم الغني بالخضروات والتوت والمكسرات والدهون الصحية وأوميجا 3 والأطعمة المخمرة دورا أكبر بكثير. على الجانب الآخر، يحذر الخبراء من أن ارتفاع السكر والكربوهيدرات المكررة هي من بين أسوأ العادات الغذائية للذاكرة والصحة المعرفية.

المصدر: onlymyhealth