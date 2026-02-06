قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع

أمل مجدى

استضاف معهد الشرق الأوسط بواشنطن MEI ، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء مائدة مستديرة موسع بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين في شئون الشرق الأوسط ، حيث جري إلقاء الضوء علي الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

 التزام مصر بتعزيز الشراكات الإقليمية

وأكد الوزير علي التزام مصر بتعزيز الشراكات الإقليمية ، والإسراع بتنفيذ مشروعات الربط في مجال الغاز الطبيعي مع الجانب القبرصي ، مشيراً إلى أن البنية التحتية في مصر جاهزة و قادرة لنقل إمدادات الغاز القبرصي إلي اوروبا عند اكتمال مشروعات الإنتاج من الحقول القبرصية ، كما أكد أن الدولة المصرية نجحت بفضل الاستقرار والرؤية بعيدة المدي في خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الطاقة و التعدين من خلال إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية وبنية تحتية عالمية .

واضاف الوزير أن هناك المزيد من آفاق التعاون الممكنة في قطاع الطاقة وان مصر تعمل علي إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية لاستغلال موارد الغاز في المياه المصرية بشرق وغرب المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الغربية من خلال اعمال المسح السيزمي المتقدم تكنولوجيا ، كما أن قطاع التعدين المصري أصبح في ضوء تطورات تحفيز الاستثمار علي أعتاب مرحلة جديدة ، خاصة وأن ثروات مصر المعدنية لم تستغل بشكل كامل ، وهناك مساعي مستمرة لجذب الشراكات لاستغلال الذهب والخامات التعدينية والمعادن الحيوية وفتح آفاق التصنيع وزيادة القيمة المضافة من تلك الخامات .

