محافظ السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة النصر للبترول ومديرية التضامن

شهد محافظ السويس طارق حامد الشاذلي، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة النصر للبترول ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار تطوير (دار الحنان للرعاية المتكاملة بنين ) بالمحافظة، لدعم جهود المسؤولية المجتمعية وتعزيز أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم /الخميس/، المهندسة إيمان نبيل الديب مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسؤولية المجتمعية بالهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس رشاد نظيم حسن رئيس مجلس ادارة شركة النصر للبترول، والدكتور وائل أحمد عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع البترولي، بما يساهم في دعم البرامج الاجتماعية والتنموية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة ترحب بكافة المبادرات الجادة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.