مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. يتساءل عنها طلاب المدارس وأولياء أمورهم بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان .

مواعيد الدراسة في رمضان 2026

من جانبه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تخص مواعيد الدراسة في رمضان 2026 وتلزم المدارس بمواعيد موحدة للحضور والانصراف

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تترك قرار تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2026 للمديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر : أن المدارس تتولى مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد الدراسة في رمضان 2026 (مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2026 ) قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .

وشدد المصدر على أن مواعيد الدراسة في رمضان 2026 لطلاب المدارس لن تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية ، و لن تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. مديرية التربية والتعليم بالغربية تعلنها

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، مواعيد الدراسة في رمضان 2026 في المدارس الإعدادية بالغربية ، مؤكدة ما يلي :

الطابور : 15 دقيقة من 7:30 صباحا لـ 7:45 صباحا

الحصة الأولى : 80 دقيقة من 4:45 صباحا لـ 9:05 صباحا

الحصة الثانية : 80 دقيقة من 9:05 صباحا حتى 10:25 صباحا

الفسحة : 15 دقيقة من 10:25 صباحا حتى 10:40 دقيقة

الحصة الثالثة : 80 دقيقة من 10:40 صباحا حتى 12 ظهراً

الحصة الرابعة : 70 دقيقة من 12 ظهراً حتى 1:10 ظهرا

موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيًا في مصر

أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر من المتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية، على أن يستمر الشهر المبارك حتى مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية الدقيقة الخاصة بولادة الهلال وموقعه في السماء، والتي تُستخدم سنويًا كمؤشر استرشادي لتحديد بدايات الشهور الهجرية، مع التأكيد على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل النهائي في إعلان بداية شهر رمضان رسميًا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتهدف عملية الاستطلاع إلى التأكد من إمكانية رؤية الهلال، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وهو الإجراء المتبع سنويًا في مصر وجميع الدول الإسلامية.