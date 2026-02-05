استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال ظهوره في برنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، أن مستقبل إمام عاشور مع الأهلي أصبح محل تساؤلات كبيرة، مؤكدًا أن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء أصبح صعبًا في ظل تطورات ملفه الأخيرة.



إشادة قوية بإمام عاشور

أكد زاهر أن إمام عاشور يُعد من أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، بل وصفه بأنه أفضل لاعب في الوقت الحالي، مشددًا على أن موهبته وقدراته الفنية لا خلاف عليها.

أزمة الراتب.. والفجوة الكبيرة

أوضح زاهر أن إمام عاشور يرى أنه طالما هو الأفضل في مصر، فمن الطبيعي أن يكون الأعلى أجرًا، لكن الأزمة أن الفجوة بين ما يطلبه اللاعب وما يمكن للأهلي تقديمه أصبحت كبيرة جدًا، وأن النادي لن يدفع الأرقام المطلوبة.

الأهلي يطلب من اللاعب كتابة مطالبه

وأشار زاهر إلى أن الأهلي عقد جلسة مع اللاعب، وطالبه بوضوح: “اكتب كل اللي أنت عايزه”، مع التأكيد أن النادي سيحاسبه على ما يطلبه، لكن دون الدخول في مفاوضات طويلة بلا نتيجة.

الاحتراف بشروط واضحة

قال زاهر إن الأهلي لا يمانع احتراف إمام عاشور، لكنه اشترط وجود عرض رسمي قوي، موضحًا أن الرقم المطلوب يبدأ من 10 ملايين دولار فما فوق، أي ما يعادل تقريبًا 500 مليون جنيه.

نصيحة زاهر لإمام عاشور

وجه زاهر نصيحة مباشرة لإمام عاشور بأن يركز في الملعب ويترك ملف العقود لوكيله، مؤكدًا أن وجوده في الأهلي يمنحه فرصًا إعلانية كبيرة تعوضه ماليًا، محذرًا إياه من خسارة الجمهور أو تكرار أخطاء لاعبين سابقين.



