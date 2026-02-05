قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السيطرة على حريق في عرشة خشب أعلى عقار في بورسعيد

محمد الغزاوى

تمكنت قوات الحماية المدنية قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في عرشة خشبية أعلى عقار بحي المناخ بشارع عدلي والشرقية، نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بعد تلقي الإدارة بلاغًا بتصاعد السنة اللهب من أعلى العقار.


ترأس العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، فريقًا من الضباط والجنود وتوجهوا إلى موقع الحريق، وتمكنوا من الوصول خلال دقائق من البلاغ قبل أن تنتقل النيران بين المساكن أو تؤثر على السكان.


باستخدام سيارات الحماية المدنية المتطورة، تمكنت الإدارة من السيطرة على السنة اللهب وإخماد الحريق بشكل كامل قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، كما تم إنقاذ السكان من الخطر.


السيطرة على حريق بعُرشة خشب أعلى عقار 

أكد مصدر أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات بين المواطنين نظرًا لسرعة التعامل مع السنة اللهب والأدخنة المتصاعدة، وتم السيطرة على الأدخنة عن طريق أعمال التبريد.


تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بها على أن تستكمل جهات التحقيق الإجراءات.

بورسعيد حوادث بورسعيد الحماية المدنية مناخ بورسعيد

