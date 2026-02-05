عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية عن مستجدات جديدة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه سواء بالاستمرار داخل قلعة “أنفيلد” أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تراجع المستوى يفتح باب التساؤلات

وبحسب ما أشارت إليه التقارير، فإن محمد صلاح شهد تراجعًا ملحوظًا في مستواه الفني خلال الموسم الحالي، وهو ما انعكس على مشاركاته، حيث جلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعب اعتاد قيادة هجوم الفريق لسنوات طويلة.

خلاف مؤقت مع آرني سلوت

وأضافت المصادر أن صلاح دخل في خلاف مؤقت مع المدير الفني الجديد لليفربول آرني سلوت، قبل أن تهدأ الأمور سريعًا ويتم احتواء الأزمة بين الطرفين، إلا أن ذلك ساهم في زيادة التكهنات حول مستقبل اللاعب داخل النادي.



ليفربول يدرس بيع صلاح للاستفادة المادية

وذكرت منصة “africasoccer” نقلًا عن صحيفة “ديلي إكسبريس” أن إدارة ليفربول ترى أن الصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة للاستفادة ماديًا من بيع محمد صلاح، خاصة أن عقده يقترب من نهايته، حيث سيدخل الموسم القادم عامه الأخير مع الفريق.

ديوماندي على رأس بدائل صلاح

وأوضحت التقارير أن ليفربول بدأ التحرك بالفعل من أجل البحث عن بديل محتمل لصلاح، ويأتي في مقدمة الخيارات اللاعب الإيفواري يان ديوماندي جناح نادي لايبزيج، والذي لفت الأنظار هذا الموسم بأدائه المميز وسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.



عرض ضخم وخطة حسم مبكر



وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يجهز عرضًا قويًا لضم ديوماندي خلال الميركاتو الصيفي، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 87 مليون جنيه إسترليني، وسط منافسة متوقعة من أندية مثل مانشستر يونايتد وآرسنال.

اهتمام سعودي وإمكانية الرحيل

واختتمت التقارير أن محمد صلاح لا يزال مرتبطًا بقوة بإمكانية مغادرة ليفربول، خاصة مع وجود اهتمام من أندية الدوري السعودي، بينما سبق لديوماندي أن عبّر عن رغبته في اللعب لليفربول مؤكدًا أن الانضمام للريدز يمثل حلمًا بالنسبة له



