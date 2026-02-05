قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يكثر تساؤل الصائمين حول الأحكام الشرعية المرتبطة بالصيام، وفي مقدمتها مسألة نية الصيام، وهل يشترط تجديدها يوميًا أم تكفي نية واحدة مع بداية الشهر، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه المسألة الفقهية، موضحة آراء الفقهاء وتفاصيل الحالات المختلفة المتعلقة بالنية وصحة الصيام.

هل قول نية الصيام مرة واحدة تكفي الـ 30 يوما؟

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم أن ينوي المسلم نية الصيام طوال شهر رمضان كله مرة واحدة، مؤكدة أن ضرورة النية لأنها أساسية ولا يصح الصيام بدونها.

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في توصيفها ما بين كونها ركنًا من أركان الصيام أو شرطًا من شروط صحته، إلا أنهم اتفقوا على ضرورتها قبل الشروع في الصيام.

وبيّنت أمينة الفتوى بدار الإفتاء ، خلال تصريحات سابقة لها، رأيين وهما :

جمهور العلماء ذهبوا إلى وجوب تبييت نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان. هناك قول فقهي أكثر تيسيرًا وهو مذهب المالكية الذين يرون أن نية الصيام في أول ليلة من شهر رمضان تكفي لصيام الشهر كاملًا.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب أن ينوي المسلم صيام اليوم التالي قبل أذان الفجر، مؤكدة في الوقت نفسه أن التلفظ بالنية غير مطلوب شرعًا، وأن مجرد العزم القلبي أو الاستعداد للسحور يُعد كافيًا للدلالة على النية.

أدعية شهر رمضان 2026

اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار.

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

ويستحب أن نقول في دعاء استقبال رمضان اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.



عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».



اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.



اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم أعنِّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.



دعاء حلول شهر رمضان

مع قدوم وحلول شهر رمضان هذا الشهر الكريم يظهر حالة من النسيم الذي يشبه البلسم على قلوب المسلمين، فيظهر السباق نحو الطاعة ويظهر التمسك بالقرآن الكريم والسباق في ختم القرآن وعدد مرات ختمه ففيه بكل حسنة عشرة وبكل عشرة حسنات مائة والله يضاعف لمن يشاء، علينا الإكثار من الطاعات والعبادات، والتهجد ليلا ففي هذا الشهر المعظم تصدح المساجد بالقرآن والابتهالات ولهذا نوفر مجموعة من الأدعية نقولها عند دعاء حلول شهر رمضان.

ويستحب أن نقول في دعاء حلول شهر رمضان اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك... اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم.

اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.. اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.