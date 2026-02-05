قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس .

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

المقادير (تكفي 4 أشخاص)

• لحم بقري مكعبات: 800 جم

• بطاطس مكعبات كبيرة: 500 جم

• جزر شرائح سميكة: 300 جم

• بصل مفروم: 200 جم (حوالي 2 بصلة متوسطة)

• ثوم مفروم: 15 جم (حوالي 3 فصوص)

• معجون طماطم: 30 جم (2 ملعقة كبيرة)

• مرق لحم ساخن: 750 مل

• زيت نباتي: 30 مل (2 ملعقة كبيرة)

• ملح: 10 جم (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 5 جم

• بابريكا: 5 جم

• كمون: 3 جم

• ورق لورا: 2 ورقة

• زعتر أو روزماري (اختياري): 1 جم

• فلفل أخضر حار (اختياري): 1 حبة صغيرة

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

1. سخّن الزيت في حلة تقيلة على نار متوسطة–عالية، شوّح اللحم لحد ما يتحمّر من كل الجهات ويقفل المسام.

2. أضف البصل وقلّبه 3–4 دقائق لحد ما يذبل، ثم أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3. أضف معجون الطماطم وقلّب دقيقة، ثم البهارات (ملح، فلفل، بابريكا، كمون) وورق اللورا والزعتر.

4. أضف المرق الساخن، اتركه يغلي ثم غطِّ الحلة وخفّف النار واتركه 60–75 دقيقة لحد ما اللحم يطرى.

5. أضف البطاطس والجزر، وكمّل تسوية على نار هادية 20–25 دقيقة لحد ما الخضار يستوي والصوص يتقل.

6. اضبط الملح والفلفل، وقدّم اليخني سخن مع رز أبيض أو عيش بلدي.