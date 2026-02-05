دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من جلسة تصوير جديدة بلوك مختلف.

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد..

وظهرت دينا فؤاد، باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت باللون النود الفاتح و نسقت معها إكسسورات باللون الجولد مع الفضى .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا وتساءل الجمهور مين دى؟.

وتعد الفنانة دينا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وكانت الفنانة دينا فؤاد، قالت في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.