لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

شهدت أسواق الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وسط حالة من الزخم الاستهلاكي غير المسبوق، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ودفعت هذه الارتفاعات بعض أعضاء البرلمان لتقديم طلب إحاطة لمتابعة أسباب زيادة الأسعار، بعد أن أثارت مخاوف بعض المواطنين من موجة غلاء محتملة قبل الشهر الكريم.

وأوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما يحدث في الأسواق حاليًا أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ويُعرف باسم «الموسم الاستهلاكي»، حيث تميل الأسر إلى شراء الدواجن بكميات كبيرة وتخزينها استعدادًا للعزومات الرمضانية وموائد الرحمن، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب السحب من الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و35%.

وأشار الزيني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الطلب بدأ مبكرًا بسبب تداخل موسم صيام الأخوة المسيحيين، ثم تزايد بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الإنتاج متوافر بكميات كبيرة تفوق بعض فترات العام الماضي. وأضاف أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في الأسعار استمر لفترة طويلة تجاوزت 6 أشهر، بينما الوضع الحالي لم يمتد إلا لبضعة أسابيع، مما يعني أن الأزمة مؤقتة ومحدودة المدة.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن مرشحة للعودة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف مثل البط قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا قبل أول أيام رمضان، إلا أن الأسعار ستعود سريعًا للانخفاض مع تراجع الطلب بعد اليوم الأول.

أما فيما يتعلق بأسعار البيض، فطمأن الزيني المواطنين بأنها مستقرة حاليًا ولن تشهد تحركات كبيرة، نظرًا لأنها خارج ذروة الموسم الاستهلاكي مقارنة بالدواجن، والتي تُعد العنصر الأساسي على موائد الإفطار والتوزيعات الخيرية. وأضاف أن الجمعيات الخيرية هذا العام تعتمد بشكل كبير على شراء الدواجن من السوق المحلي لتجهيز موائد الرحمن، وهو ما ساهم في رفع معدلات السحب وزيادة الطلب مؤقتًا.

وشدد الزيني على أن أسعار الأعلاف مستقرة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار الحالي لا يعكس أي أزمة إنتاجية، بل هو نتيجة مباشرة للزيادة الموسمية في الاستهلاك. ودعا المواطنين إلى وعي حركة الأسواق وعدم الانسياق وراء مخاوف غير مبررة قد تؤدي إلى شراء زائد ورفع الأسعار أكثر من اللازم.



وأضاف أن قطاع الدواجن كان يعاني خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن الانتعاش الحالي يمثل فرصة لتعويض جزء من تلك الخسائر، ضمن دورة سوق طبيعية تتكرر سنويًا مع المواسم الكبرى. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب الموسمي يُعد فرصة إيجابية للصناعة، وليس مؤشرًا على أزمة اقتصادية.



أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء



الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا في المزرعة، و105 جنيهًا للمستهلك.



أمهات الدواجن: 65 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للمستهلك.

الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): 105 جنيهات في المزرعة، و120 جنيهًا للمستهلك.



الدواجن البلدي: 110 جنيهات في المزرعة، و130 جنيهًا للمستهلك.



البانيه: 180 جنيهًا في المزرعة، و230 جنيهًا في المحلات.



أسعار البيض اليوم الأربعاء



كرتونة البيض الأبيض: من 120 إلى 127 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: من 125 إلى 130 جنيهًا حسب الحجم.

كرتونة البيض البلدي: من 140 إلى 150 جنيها.